Тягач Урал Т25 семейства Некст: Сколько до русского «фрейтлайнера»? (ВИДЕО)



В России постепенно создают весь модельный ряд комфортабельных, доступных в цене и надежных грузовых машин, способных заменить многочисленные иностранные подержанные, ввезенные в прежние годы.

Наибольшее засилье импорта наблюдается в сфере дальнемагистральных перевозок, где через всю Россию в больших количествах курсируют, в основном, машины европейского и американского производства с небольшим вкраплением российских КАМАЗов и белорусских МАЗов. Используемые нашими транспортными компаниями зарубежные машины отличаются высокой степенью комфорта и имеют хорошие показатели по экономичности и межремонтных интервалов для своего класса. Но при этом стоит учитывать, что цена комплектующих и соответственно ремонтов после девальвации рубля 2014-2015 годов серьезно подросла. Рынок готов к приходу отечественной техники нового поколения, и она появилась.

КамАЗ, как известно, делает это используя своих немецких партнеров: представленный недавно на выставке Комтранс-2017 новый магистральный тягач КАМАЗ-54901 получил кабину К5 четвертого поколения модели Mercedes-Benz Actros. На подходе и новый двигатель, на этот раз с большой долей российских компонентов.

Еще один отечественный завод — УРАЛ — ранее в секторе дальнемагистральных и конкурентоспособных машин не фигурировал. Марка этих брутальных советских, а сегодня — российских грузовиков, долгое время отличалась аскетичностью и ориентированностью, в первую очередь, на военных заказчиков и перевозчиков «на северах». Но с появлением модельного ряда NEXT, возникло и новое поколение «Уралов», за рулем которых можно ездить вполне комфортно (новая кабина унифицированного семейства «Некст» используется на «ГАЗели», «ГАЗоне» и «Урале»). Логично было ожидать появления российского седельного тягача данной марки уже не просто для перевозок по бездорожью, но и для обычных маршрутов «дальнобойщиков». Для этого требовалось доработать кабину в сторону увеличения внутреннего пространства и размещения в ней спального места.

В 2015 году был сделан концептуальный набросок седельного тягача «Урал Некст», напоминающего американские огромные «дальнобойные» «фрейтлайнеры». Идея наделала много шума, но при этом сформировала живой интерес к теме:



В итоге через год российский производитель представил тягач «Урал Т.25.422» с более компактной кабиной, чем на 3D-рендерах дизайнера Сергея Баринова. До появления «русского фрейтлайнера» по сути остается один серьезный шаг: нарастить объем кабины Т25 и доработать ее интерьер, создав то, что ожидают многие: надежный дальний грузовик с отечественной комфортной кабиной.

На видео: седельный тягач «Урал Т25.422», 2017 год, выставка «Комтранс-2017»

Особо стоит сказать, что Т25 с 422-сильным отечественным двигателем ЯМЗ-653 стандарта Евро 5 в сравнении с последними «камазовскими» тягачами линейки 5490 это «более российская машина», как в плане высокой доли компонентов разработки и производства наших предприятий, так и по своей уникальной проходимости. При этом он может работать в составе автопоездов полной массой до 44 тонн. «Урал» остается самим собой: это очень хорошая проходимость — ходовая часть машины — продукт эволюции легендарного военного грузовика. Сделает ли предприятие еще один шаг и выдаст на российский рынок полностью конкурентный большой тягач — пока остается только ждать.