На самом большом российском нефтезаводе начали выпуск экологичного судового топлива

На крупнейшем в России нефтеперерабатывающем заводе в Омске произведена первая партия нового судового топлива с улучшенными экологическими характеристиками. Как сообщает информационный ресурс "Омск 3000", в октябре-декабре 2017 года ОНПЗ планирует отгрузить до 50 тысяч тонн нового продукта. Потенциал рынка оценивается в 158 тысяч тонн в год.

Технология производства малосернистого судового топлива из гидроочищенного вакуумного газойля каталитического крекинга разработана специалистами Омского НПЗ в 2016 году. Рецептура новой марки включает присадку, снижающую температуру текучести и препятствующую оседанию в судовом топливе парафинов.

Благодаря минимальному содержанию серы – не более 0,1% — новый продукт подходит для применения в зонах контроля выбросов*, определенных международной конвенцией по предотвращению загрязнений судами MARPOL**. Также получен сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС).

Производство нового судового топлива стало возможным благодаря проекту реконструкции объектов товарного производства, реализованному в рамках масштабной программы модернизации Омского НПЗ. В ходе реконструкции было смонтировано более трех километров трубопровода от комплекса глубокой переработки мазута КТ-1/1 до насосной станции, модернизирована железнодорожная эстакада налива. Инвестиции в проект составили около 200 млн рублей.

Справочная информация:

* SECA — Sulphur Emission Control Area — особые зоны мореплавания, куда входят Балтийское море, Северное море и пролив Ла-Манш, где суда должны переключаться на топливо с низким содержанием серы.

** MARPOL – Международная конвенция по предупреждению загрязнения акваторий судами. В начале 2015 года вступили в силу дополнения к основной конвенции, в которых регламентировано количество серы в судовом топливе, используемом на судах, маршруты которых проходят в зонах SECA.