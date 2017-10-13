Подробности российского проекта атомного подводного бурового комплекса Айсберг

Уникальная работа при поддержке Фонда перспективных исследований ведется с 2015 года, в ней задействовано ЦКБ морской техники «Рубин», производители морской техники и представители нефтяных компаний России. Использовать новинку планируют в Арктике — на шельфе Северного Ледовитого океана.

В состав проекта "Айсберг" входят:

- подводный буровой комплекс для строительства разведывательных и эксплуатационных скважин. Он обеспечит буровые работы в роботизированном режиме с передачей телеметрической информации на удаленный пункт управления. Зарубежные аналоги элементов подводного бурового оборудования отсутствуют либо находятся на промежуточных стадиях разработки.

- подводный энергетический комплекс (на основе атомной энергетической установки). Он решает задачу автономного энергообеспечения без присутствия обслуживающего персонала. Срок службы - 30 лет, время непрерывной работы без присутствия человека и технического обслуживания - не менее 8000 часов.

Проект также предусматривает создание двух обитаемых гражданских атомных подводных лодок:

- подводный транспортно-монтажный и сервисный комплекс (доставка, монтаж/демонтаж и обслуживание). Представляет собой гражданскую подводную лодку катамаранного исполнения. Полное подводное водоизмещение - около 17 тыс. тонн, глубина погружения - до 400 метров, автономность - до 90 суток, экипаж - около 40 человек.

- подводное судно сейсморазведки (также может выполнять функции мониторинга подводной среды). Подводная лодка гражданского назначения под водой разворачивает по бортам -

сейсморегистрирующую площадку - специальные "крылья", к которым прикреплены сейсмокосы; предусмотрен также выпуск протяженной буксируемой сейсмокосы. Полное подводное водоизмещение - около 14 000 тонн, глубина погружения - до 400 метров, автономность - до 90 суток, экипаж - до 40 человек. Может эксплуатироваться как в зоне круглогодичных льдов, так и во внеледовой зоне, действуя независимо от состояния моря.

Каждый из комплексов может быть реализован отдельно и действовать самостоятельно.

Фонд перспективных исследований и ЦКБ "Рубин" работают над проектом "Айсберг" с начала 2015 года. Проект выполняется при участии широкой кооперации: в части, касающейся разработки и изготовления крупных элементов бурового и энергетического комплекса, это предприятия ГК "Росатом" (прежде всего, АО "ОКБМ Африкантов"). Также в проекте задействованы АО "Федеральный научный центр "Титан-Баррикады", АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", АО "Концерн "Океанприбор", ЗАО "ЦНИИ судового машиностроения" и ряд других компаний. Виртуальная имитационная модель элементов бурового комплекса создана ЦКБ "Рубин" совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". Физические модели комплексов испытывались во ФГУП "Крыловский государственный научный центр".

Как сообщают разработчики, сегодня у проекта вырисовывается хорошее будущее, и работы над ним вскоре могут перейти в стадию постройки опытных образцов.