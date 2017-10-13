Новые российские трамваи для Новочеркасска

Небольшой трамвайный парк 170-тысячного города Новочеркасск в Ростовской области получит в октябре первые 2 из 7 заказанных на Уралтрансмаше новых трамваев модели 71-407. Остальные машины будут поставлены до конца года.

В Новочеркасске вопрос замены трамвайного парка нуждался в срочном решении: все имеющиеся в городе на ходу около двух десятков трамваев морально и технически устарели. Летом нынешнего года был подписан контракт на поставку новых 5 российских машин, чуть позже он был дополнен еще двумя трамваями. Озвучены планы по приобретению еще двух машин в 2018 году.

Все приобретенные трамваи одной модели — 71-407. Их выпускает дочернее предприятие легендарного Уралвагонзавода — Уралтрансмаш. Трамвай имеет низкопольную компоновку салона. В вагоне 27 мест для сидения, а его максимальная вместимость составляет 190 человек. Вагон трамвая 71-407 имеет минимальный ресурс до первого капитального ремонта – 500 000 км