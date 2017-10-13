В Димитровграде запущено новое производство источников ионизирующего облучения на основе кобальта-60

На предприятии структуры ГК «Росатом» - ГНЦ НИИАР (Димитровград, Ульяновская область) — заработал новый участок по производству источников ионизирующего излучения на основе кобальта-60. 6 октября здесь был изготовлен первый источник типа ГК60Т05 с эквивалентной активностью 8,3 кКи.

Источники на основе кобальта-60 широко используются в медицинских целях для внутритканевой и внутриполостной терапии опухолей, для терапевтических аппаратов «Гамма-нож» и в промышленности. Работы по изготовлению источников ионизирующего излучения на основе кобальта-60 выполнялись в Димитровграде с 1995 по 2012 годы. В 2013 году установка была выведена из эксплуатации, а затем демонтирована. Сейчас в строй введено новое производственное оборудование.

Как сообщают российские атомщики, объем инвестиций в данный проект составил более 180 млн рублей. На новом производственном участке будет проходить разделка облученных ампул с кобальтом-60, изготовление и аттестация источников. Расположение нового производственного участка в здании реакторной установки СМ-3 обеспечивает транспортно-технологическую связь с бассейном выдержки реактора, где временно хранятся облученные ампулы с кобальтом-60.