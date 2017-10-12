В 2018 году в столице России могут пройти испытания беспилотного транспорта с использованием 5G-сети

В течение следующего года в Москве запланировано тестирование участка беспилотного транспорта. Для этого планируется задействовать строящуюся инфраструктуру мобильных сетей 5-го поколения (5G).

Особенность этой технологии в сфере беспилотного транспорта заключается в необходимости большого количества базовых станций вдоль маршрута (через каждые 500 метров) и соединении их волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС). При этом, в отличие от уже распространенных 4G-сетей, задержка прохождения данных в новом стандарте связи снижена в 20 раз — примерно до 1 миллисекунды. Высокая пропускная способность сетей 5-го поколения позволяет также поддерживать высокую скорость подключенных автомобилей.

Добавим, что сети 5G в Москве развертываются к Чемпионату мира по футболу 2018 года: на полосах 3400–3800 МГц и 2520–29500 МГц будут развернуты фиксированный и мобильный сегменты таких сетей.