Перспективный российский атомный ледокол получит 4 рулевых винта и реакторы РИТМ-400

По информации руководителя ЦКБ «Айсберг» Александра Рыжкова, планирующийся к закладке в районе 2020 года новый тип отечественных атомных ледоколов "Лидер" будет значительно мощнее строящихся сегодня его предшественников - ЛК-60Я (проект 22220).

В ноябре 2017 года завершается проектирование атомного «Лидера» (ЛК-110Я), далее начинается этап разработки разрешительно-лицензионной документации. На это в ЦКБ «Айсберг» отводят 2018 год. На первом этапе необходимо выполнить закупочные процедуры и определение поставщиков всего оборудования, начать опережающую разработку конструкторской документации нового оборудования и разработку электронной модели всего ледокола в целом. Строительство ледокола ориентировочно занимает около 5-6 лет, поэтому если первый «Лидер» заложат на стапеле в 2020 году, то он начнет водить первые суда по Северном морскому пути в 2026 году.

Приведены следующие технические подробности нового проекта. Главное преимущество «Лидера» заключается в том, что это единственный ледокол, который позволит обеспечить гарантированную круглогодичную проводку транспортных судов с экономически эффективной скоростью на восток, то есть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Он значительно быстрее сможет ломать лед, чем самый передовой на сегодня проект 22220 (ЛК-60Я) – заложенные характеристики «Лидера» обеспечивают проход через 2-метровый лед на скорости 10-12 узлов (до 20 км/ч) против 1,5-2 узлов у строящихся «Арктики», «Сибири» и «Урала». Это, конечно, не значит, что такие корабли уже устарели. Наоборот «Лидер» это крайне инновационный проект, и аналогов в мире у этого ледокола нет, и не будет даже в среднесрочной перспективе.

Мощность перспективного русского атомного судна высока – около 120 мегаватт. В его конструкции внедрен ряд новых решений, связанных, в частности, с винторулевым комплексом. Там будут установлены четыре винта. На предыдущих ледоколах использовались 3 винта. Также на ледоколе будут реакторы «РИТМ-400». Всё это обеспечить невероятную на сегодняшний день ледопроходимость – до 4 метров! От нынешних строящихся атомных судов проекта 22220 «Лидер» получит модернизированное устройство пневмообмыва корпуса – мощный компрессор, который подает воздух под воду в районе скулы ледокола (средство реально повышает ледопроходимость).

Как известно, сейчас в России начинается процесс эксплуатации огромных газовозов типа «Ямалмакс» (первое судно «Кристоф де Маржери» - см. http://tehnoomsk.ru/node/2646 ). Расчеты показывают, что в связке с «Лидером» такие суда смогут идти по Северному морскому пути без опасений круглогодично и с рекордной для этого маршрута средней скоростью около 10 узлов.