В крупнейшей российской астрофизической лаборатории установили первый из 6 новых телескопов

В специальной астрофизической обсерватории Российской Академии наук (САО РАН) в поселке Нижний Архыз Карачаево-Черкесии до конца 2017 года заработает установленный новый телескоп, который станет частью системы, создаваемой для изучения звезд и далеких планет.

В новой системе, которую целиком соберут и введут в эксплуатацию в 2017-2019 годах, будут использоваться 6 однотипных фотометрических телескопов, диаметром около 0,5 метра каждый. Они расположатся по соседству с известным БТА (см. наш материал 2016 года - http://tehnoomsk.ru/node/2408 ).

Новый комплекс малых телескопов российского производства предназначен для изучения сверхмассивных и магнитных звезд, прохождения экзопланет на фоне звезд, изучения гамма-всплесков, вспышек сверхновых.