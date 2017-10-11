Московский центр управления полетами: Обойдемся без иностранных систем

В России произошло важное событие: в столице нашей страны введен в эксплуатацию новый автоматизированный комплекс управления воздушным движением, разработанный и построенный специалистами Концерна «Алмаз-Антей» в 2009-2017 годах.

С учетом того, что в районе Москвы наблюдается высочайшая в стране плотность использования воздушного пространства как гражданскими, так и военными летательными аппаратами, реализованный проект можно отнести к стратегическим. Новый центр управления полетами (ЦУП) сменил устаревшую систему иностранного производства (ТЕРКАС, Швеция), которую установили еще в СССР перед Олимпиадой 1980 года в ходе грандиозной реконструкции Московского аэроузла. В середине 2000-х годов, когда начался поиск замены данной системы, в России активно лоббировались зарубежные проекты, но было принято разумное решение — создать всё самостоятельно, используя потенциал нашего ВПК. Одним из главных аргументов в пользу своего разработчика стали выявленные в других странах уязвимости в информационной безопасности американских и европейских систем, через которые иностранные разведслужбы получали данные о состоянии ПВО и ВВС государств, купивших оборудование для своих ЦУПов.

Российский государственный концерн создал полностью отечественное программное обеспечение, работающее преимущественно на отечественной компонентой базе, а также разработал и освоил в производстве новое поколение технических средств обеспечения полетов. В ходе реализации сложного проекта наша страна получила передовую технологию, полностью соответствующую современным требованиям ИКАО к системам управления воздушным движением. Особо стоит выделить ее многоуровневую защищенность от кибератак и совместимость с информационными элементами двойного назначения единой автоматизированной радиолокационной системы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, а также другими военными автоматизированными системами управления.

Новый Центр управления полетами и автоматизированная система ОрВД Московского центра введены в постоянную эксплуатацию 10 октября 2017 года.