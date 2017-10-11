Заказаны 10 новых ракет семейства Ангара

Ракетостроительное предприятие ПО "Полет" (Омск) получило заказ на производство в 2018-2025 годах 10 РН "Ангара" в легкой и тяжелой версиях - «Ангара 1.2» и «Ангара-А5». Это ракеты, унифицированные в производстве, благодаря использованию универсального разгонного модуля УРМ-1, сборка которого освоена омичами.

Таким образом, начинается долгожданное серийное производство российского носителя, которое на предприятии ждали после успешных запусков первых 2 ракет в 2014 году и недавней сдачи заказчику третьей по счету «Ангары». Изначально в планах по выпуску предполагалось создание легких, средних, тяжелых и сверхтяжелых носителей. Соответственно они обозначаются в семействе как «Ангара 1.2», «Ангара-А3», «Ангара-А5» и «Ангара-А7». Все комплектующие для них разработаны и выпускаются в России, а главным предприятием по сборке должен был стать омский «Полет».

Весной 2017 года в российских СМИ прозвучала информация о готовности завода в Омске к серийной сборке ракет, и теперь в октябре, объявлено о запланированном на ближайшие годы производстве 10 РН «Ангара».