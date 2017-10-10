Новая российская разработка связи обеспечит уникальный уровень скрытности и помехоустойчивости

Коллектив студентов лаборатории прикладной радиотехники Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) под руководством доцента Антона Убайчина разрабатывают систему связи на основе недетерминированных радиосигналов тепловой природы.

Как сообщают разработчики, они уже создали рабочий макет системы связи. Он передает данные при помощи шумовых радиосигналов тепловой природы мощностью порядка минус 260 dBm, что по абсолютному значению ниже уровня теплового излучения природных сред при нормальных условиях в радиодиапазоне. «При передаче сообщений обнаружение их третьими лицами крайне затруднительно — радиосигнал имеет одинаковую природу с природными шумами и намного ниже уровня чувствительности современных приемных устройств, работающих с детерминированными сигналами», - говорят молодые томские ученые.

Они также поясняют, что скрытность и помехоустойчивость обеспечивается за счет использования тепловых шумов как носителей информационного сообщения — в Томске придумали новый способ модуляции его параметров, передачи и, что самое главное, стабильного приема. Следующий этап разработки — создание полноценной компактной рации по новой технологии.