Новые системы связи для Арктики разработаны в России

По данным агентства SM-news, в Научно-исследовательском институте радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ (Омского государственного технического университета) созданы и успешно испытаны новые антенны и радиостанции для связи в полярных условиях. Разработка нашла поддержку у МЧС и силовых структур.

Как говорят создатели, специфика разработки оборудования для радиосвязи в этих широтах обусловлена таким физическим явлением, как аномальная ионизация ионосферы, особенно в полярных областях. Связь в КВ и УКВ-диапзонах почти не работает в привычном формате, советской дорогостоящей тропосферной системы больше нет, и необходимо доступное и относительно недорогое решение. Разработка ученых ОмГТУ использует СВ-диапазон. Это позволило уйти от огромного размера необходимых антенн — созданная штыревая антенна монтируется на обычный автомобиль или снегоход и обеспечивает рекордную дальность связи для небольших устройств в северных широтах. Это подтвердили недавние испытания по линии МЧС в районе Воркуты.

У МЧС интерес к теме связан с созданием сети из 10 новых координационно-спасательных центров вдоль арктического побережья России, из которых уже половина действует. Также интерес проявляет Росгидромет, в котором много метеостанций, сильно удаленных от цивилизации, с которыми подолгу нет связи, а ресурсы для ее налаживания очень ограничены. Есть определенный интерес со стороны Минобороны РФ. Радиосвязь поверхностной волной, особенно в Арктике под «ионосферным зонтиком», крайне сложно отследить из космоса.

На сегодня кроме антенны омскими учеными создана радиостанция «Ноэма СВ», которая может комплектоваться оборудованием для 2-х градаций мощности: 8-ваттный трансивер с автономным питанием и дальностью действия до 50 км, а также повышенной мощности с внешним усилителем — до 100 Вт и дальностью до нескольких сот километров. Первый вариант можно смонтировать на снегоход или квадроцикл, второй — на базу «КамАЗа» или вездехода «Трэкол», он так же легко размещается на внедорожнике или «ГАЗели».

Особо стоит отметить, что данные разработки выполнены за несколько последних лет, в основном небольшим коллективом радиотехнического факультета Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ. Российскому бюджету они обошлись значительно дешевле, чем у отраслевых НИИ и на порядки дешевле чем на серийном заводе.