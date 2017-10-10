В России поставили памятник самому мощному в мире турбовинтовому двигателю НК-12

На территории известного российского авиапредприятия «Кузнецов» (Самара) в день 105-летия завода появился памятник двигателю, который на протяжении уже более 60 лет производится и претерпевает различные модификации — НК-12.

Этот уникальный силовой агрегат, созданный еще в послевоенном сталинском СССР, сегодня используется в ВКС России в версии 1987 года (НК-12МПТ) на стратегических ракетоносцах Ту-95МС. а также в варианте агрегата ГПА-Ц-6,3 для газоперекачивающих агрегатов в гражданской отрасли. Двигатели семейства НК-12 нашли свое применение на целом ряде известных на весь мир советских летательных аппаратов: Ту-114, Ан-22, Ту-142, А-90 «Орленок», Ту-126.

Каждый двигатель приводит в движение два четырёхлопастных пропеллера диаметром около 6 метров, вращающихся в противоположных направлениях. НК-12 является самым мощным серийным турбовинтовым двигателем в мире. Из практики зарубежного авиадвигателестроения известно, что попытка создания ТВД мощностью более 10 000 л. с. вызвала большие трудности в конструировании достаточно надежного редуктора с высоким КПД и малой массой и окончилась неудачей. В ОКБ Н. Д. Кузнецова эта задача была решена в содружестве с М. Л. Новиковым — профессором Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского благодаря применению зубчатых передач оригинальной конструкции.

Двигатель без проблем может работать на большинстве производимых в мире сортов авиационного топлива. В частности, из отечественных могут применяться все основные виды авиакеросина: Т-1, ТС, РТ, Т-8В с азотированием.

Версия НК-12МП впервые представлена в 1979 году. Ее создали для последних версий стратегического бомбардировщика Ту-95МС (Ту-95МС-6 и Ту-95МС-16 — их производство велось в 1980-х годах и сегодня они состоят в модернизированном виде на вооружении наших ВКС). При массе около 3,5 тонн двигатель имеет мощность 15000 л.с. (на взлетном режиме) и расход топлива — 0,16 кг/э.л. с.·час (на крейсерском режиме). Ресурс составляет 5000 часов. Он создан на базе мотора НК-12МВ четвёртой серии, модернизированного путём установки генератора переменного тока постоянной частоты и связанных с этим новой коробкой приводов, мест крепления на корпусе компрессора, изменения прокладки электроцепей и трубопроводов. С 1987 года после внесения в конструкцию дополнительных изменений для повышения надежности при условиях климата с высокой влажностью двигатель выпускается под индексом НК-12МП серия 2 или НК-12МПТ.

Выпущено более 5000 таких надежных и мощных силовых агрегатов. На их счету более 15 мировых рекордов. Например, в 2010 году самолет Ту-95МС ВКС России с НК-12МП совершил беспосадочный полет с дозаправкой в воздухе на расстояние более 30000 км.