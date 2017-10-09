Российское небо прикроют еще 8 дивизионов С-400, выпущенных в 2017 году

По данным отечественного специализированного блога altyn73, в течение 2017 года российский ВПК выполняет гособоронзаказ на 8 новых дивизионов дальнего зенитно-ракетного комплекса С-400 для нашей армии и 2 — в экспортном варианте для Китая.

Согласно выводам, сделанным авторами ресурса на основании открытых источников, на начало 2017 года Россию прикрывали не менее 36 дивизионов ЗРК С-400, и по итогам очередного года их общее количество выйдет уже на пятый десяток. Каждый дивизион это 8 транспортно-пусковых установок (ТПУ) 5П85ТЕ2 на русском шасси БАЗ-64022 или 8 ТПУ 5П85СМ2-01 на белорусском шасси МЗКТ-543М. Каждая ТПУ это 4 ракеты в контейнерах, готовых к уничтожению противника в течение 10 лет гарантийного срока боевого дежурства (после истечения срока проводится замена или модернизация).

Добавим, что С-400 это не единственный новый дальний комплекс ПВО/ПРО, которым сегодня защищает свое небо наша страна. Имеются модернизированные варианты С-300, готовится к выпуску его замена С-350. На подходе — самая мощная в истории зенитно-ракетных систем — С-500, способная сбивать объекты даже в космосе (на высоте до 150 км).