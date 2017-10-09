В России построят уникальную научную платформу для работы во льдах Арктики

В 2018-2020 годах в Санкт-Петербурге запланировано строительство необычного судна для работы в экстремальных условиях полярных широт — «ледостойкой самодвижущейся платформы» типа «Северный полюс» класса Arc8.

Это будет аналог северной полярной станции, но не зависящей от разломов льда: чрезвычайно крепкий корпус, вертолетная площадка, источник топлива плюс запасы на 2-3 года по автономности и даже возможность самостоятельного передвижения. Такого ни в России, ни в СССР пока не строили.

Появление нового подхода к работе исследователей в Русской Арктике связано в первую очередь с ухудшением ситуации с крепкими (стабильными) льдами. Высадки полярников и обустройство дрейфующих станций по привычным схемам становятся всё сложнее в связи с наблюдающимся таянием многолетних льдов толще 3 метров.

Одним из вариантов может быть вмораживание в лед старого, специально оборудованного, ледокола, но его переделка в новый проект может затянуться на еще более долгий срок и стоить дороже создания нового судна. Тем более, что новая платформа, по мнению ученых, должна быть специализированным научно-исследовательским судном, схожим с самоходной баржей, и по мореходным качествам уступающим ледоколу, но с экономичным двигателем и специальной компоновкой сразу для работы исследователей (обсерватория, мощные лебедки для зондирований океана, обогреваемый отсек с возможностью запуска подводных беспилотников, специальные приборы т.д). Использование такой платформы будет эффективнее и экономичнее, чем вморозить ледокол, - уверены сторонники проекта.

Добавим, что проект «ледостойкой самодвижущейся платформы» в России уже обсуждается почти 10 лет, и появление данных о начале его реализации говорит об изменении подходов к научным исследованиям Арктики в нашей стране. Также имеется информация, что новое судно будет обладать 25-летним ресурсом и позволит серьезно расширить наши инициативы по росту присутствия в полярных широтах.