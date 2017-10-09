Новый российский радиолокационный разведывательный комплекс Ястреб-АВ идет на смену РЛК Зоопарк

В России на новой элементной базе создан передовой РЛК (радиолокационный комплекс разведки) артиллерийской разведки «Ястреб-АВ», которым в ближайшие годы заменят системы предыдущего поколения «Зоопарк» (на фото). Снимков нового комплекса пока нет в открытом доступе.

Разработанные в последние годы СССР РЛК «Зоопарк» 1Л219 позволяли засечь залп ракетной системы залпового огня (РСЗО) или минометный выстрел на расстоянии 20 км. Их модернизация привела к росту характеристик до 23-65 км (вариант «Зоопарк-1М», 1Л260, 2013 год). РЛК обнаруживает стрельбу артиллерии врага, после этого по цели начинают «работать» наши орудия, и по полученным координатам цель поражается ракетой или с воздуха – бомбардировщиком. Также такие системы называют контрбатарейными.

Разработка «Ястреба» ведется НПО «Стрела» более 3 лет, в ней учитывается опыт последних локальных войн и использования в них артиллерии. Ожидается, что в 2018 году российские военные получат новый комплекс для всесторонних испытаний.

Это не единственная находящаяся на завершающей стадии разработка для контрбатарейной борьбы в нашем ВПК. «Техносфера» уже писала про еще один «продвинутый» российский звукотепловой комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин», об испытаниях которого официально сообщалось в этом году. Эта новая система позволяет определить координаты вражеских артиллерийских позиций не по траектории, а по эху выстрела. Подробнее о нем – см. http://tehnoomsk.ru/node/2628