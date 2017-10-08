В Москве готовятся к Connected Car Summit, главному мероприятию года в сфере подключенных автомобилей

21 и 22 ноября 2017 года Москва станет центром рынка подключенных автомобилей всего СНГ. Ежегодный форум Connected Car Summit пройдет в КВЦ «Сокольники», павильон 7А. Наш медиаресурс «Техносфера. Россия» традиционно выступает его информационным партнером.

Connected Car Summit – единственный в СНГ форум, посвященный инновационным технологиям в автомобильной промышленности. Форум этого года соберет уникальных спикеров, людей действия и инновационного мышления, создателей нового времени и новых ценностей. Приглашены ведущие представители отрасли, разработчики, инвесторы и эксперты. На протяжении двух дней будет работать демозона, в которой разработчики и производители поделятся достижениями индустрии подключенного транспорта.

Деловая программа

Конференция пройдет в первый день, 21 ноября. Лидеры рынка подключенных технологий обсудят текущую ситуацию и перспективы выхода автономных и самоуправляемых автомобилей на массовый рынок.

Спикеры

Уже известны эксперты, которые поделятся опытом и концепциями будущего коммерческого транспорта и сопутствующих технологий. Выступят Александр Гурко (НП «ГЛОНАСС»), Александр Морозов (Минпромторг России), Роман Ферштер (Mobileye), Альберт Ефимов («Сколково»), Борис Иванов (Starline), Леонид Денисов (Cisco).

Круглый стол на тему цифровой экономики проведет «Автонет». Темы: логистические услуги; умное страхование; подключенные и автономные автомобили; транспортная телематика и операторы услуг; V2X, ADAS; особенности российского рынка потребительских услуг; новые бизнес-модели; роль государства в развитии технологий; правовое регулирование; международный опыт.

Битва стартапов

22 ноября для участия будет открыта питч-сессия, которая даст возможность молодым разработчикам в деловой обстановке пообщаться с экспертами и инвесторами и получить помощь в развитии проектов, связанных с подключенными автомобилями и сопутствующими технологиями.

Connected Car Summit проводится в Москве в четвертый раз. Организатор форума – компания Smile-Expo – эксперт в области выставочного и конференц-сервиса, более 10 лет проводит масштабные мероприятия на территории стран СНГ и Европы. Соорганизатором выступает НП «ГЛОНАСС» – федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности. Главная цель партнерства – создание условий для развития конкурентоспособной отрасли в сфере навигационно-информационных услуг в России.

Форум организован при поддержке «Автонет». «Автонет» – один из девяти рынков НТИ, экосистема, объединяющая представителей бизнеса, науки, образования, государства, международных партнеров и общества в соответствующих сегментах этого рынка и направленная на развитие конкурентоспособной отрасли в сфере транспортной телематики и логистики людей и вещей.

Посещение форума – это инвестиция в знания и инструменты для решения бизнес-задач. Знакомьтесь, обменивайтесь опытом и заводите новых партнеров – единомышленников, которые разделяют ваши цели и ценности.

Регистрация доступна на сайте Connected Car Summit.