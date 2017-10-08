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08.10.2017

Испытания 8 новых российских автомобилей для армии (ВИДЕО)

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Российские военные представили документальные фильмы об испытаниях новых автомобилей для нашей армии в условиях бездорожья. В них показаны: УАЗ Профи, БАЗ-6909, Урал Некст, КамАЗ Патруль, Тайфун-У, Торнадо-У, Тайфун-К.

Обкатка новых видов техники, показанных в этом фильме, снятом командой военного телеканала «Звезда», проходила в условиях пустыни на территории нашей страны в сентябре 2017 года. Машины прошли своим ходом из Подмосковья в район Астрахани, где прошел этап испытаний в песках:

Следующий этап тестов для данной техники прошел на российском Северном Кавказе. Он также зафиксирован на видео:

Тэги: 
УАЗ Профи
БАЗ-6909
Урал Некст
КамАЗ Патруль
Тайфун-У
Торнадо-У
Тайфун-К
Камаз
Урал NEXT
БАЗ
Разделы: 
Военно-промышленный комплекс

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