Испытания 8 новых российских автомобилей для армии (ВИДЕО)

Российские военные представили документальные фильмы об испытаниях новых автомобилей для нашей армии в условиях бездорожья. В них показаны: УАЗ Профи, БАЗ-6909, Урал Некст, КамАЗ Патруль, Тайфун-У, Торнадо-У, Тайфун-К.

Обкатка новых видов техники, показанных в этом фильме, снятом командой военного телеканала «Звезда», проходила в условиях пустыни на территории нашей страны в сентябре 2017 года. Машины прошли своим ходом из Подмосковья в район Астрахани, где прошел этап испытаний в песках:

Следующий этап тестов для данной техники прошел на российском Северном Кавказе. Он также зафиксирован на видео: