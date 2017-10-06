Российское двигателестроительное предприятие внедрило отечественную ИТ-систему «управления знаниями»

Отечественная двигателестроительная компания «ОДК-Сатурн» сообщила об успешной реализации нового проекта по автоматизации и объединению информационного пространства внутри предприятия на базе российского программного обеспечения. Формально новинка обозначается как «корпоративная социальная сеть», но имеет значительно больший потенциал, чем понятное обывателям простое онлайн-общение.

В частности, были выявлены проблемные места в обмене информацией между специалистами, подразделениями, рабочими группами. Специалисты конструкторского бюро, ставшие первыми пользователями пилотной версии, начали работать и пополнять базу знаний по каждому из разрабатываемых изделий. Каждый сотрудник может узнать, к кому из коллег обратиться, кто из них обладает нужными компетенциями или участвовал в схожих проектах, какая работа уже была проведена по тому или иному изделию и прочее. Такой подход позволяет значительно сократить сроки выполнения НИОКР и выстроить систему обмена знаниями между старожилами и новыми коллегами.

Как сообщили представители предприятия, было установлено, что недостаточно хранить только само решение, а нужно еще понимать, как и почему оно было принято. Внедрение системы управления знаниями позволило оцифровать огромный пласт накопленного опыта, который зачастую хранился локально и разрозненно. Кроме того, увеличилась эффективность совместной работы специалистов разных подразделений в 3 раза, а также исключено дублирование работ различными подразделениями.

Благодаря тому, что система фиксирует авторство материалов и активность каждого сотрудника, руководство предприятия получило удобный инструмент для выявления реального уровня знаний и возможностей специалистов. Использование нововведения позволило сократить время получения информации в 15 раз, а время на принятие решений в 7 раз. По итогам пилотного проекта новый инструмент будет масштабирован в рамках всех предприятий ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорации).