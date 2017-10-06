В России выполняют заказ на ремонт 30 вертолетов Ми-17 для ВВС Индии

Новосибирский авиаремонтный завод завершил ремонт первых 5 из 30 многоцелевых вертолетов Ми-17-1В (версия Ми-8) для индийских ВВС. Вертолеты были построены в Казани в 2000-2001 годах и активно эксплуатировались заказчиком.

После ремонта первой партии машин они будут доставлены спецрейсом Ан-124 компании «Волга-Днепр» из России в Индию, где после сборки и облета специалисты Новосибирского авиазавода сдадут их представителям местных военно-воздушных сил.

Вертолет Ми-17-1В является развитием многоцелевого вертолета Ми-17 (версии Ми-8). Основным усовершенствованием на вертолете является новая двигательная установка - основная установка состоит из двух газотурбинных двигателей ТВ3-117БМ мощностью по 1900 л.с. (в случае отказа одного двигателя, второй может использовать второй с мощностью 2200 л.с.) и вспомогательная силовая установка - АИ-9В. В грузовой кабине могут устанавливаться 1-2 дополнительных топливных бака, позволяющих значительно увеличить практическую дальность вертолета. Так же на вертолете установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование позволяющее совершать полеты как в дневных, так и в ночных условиях. Еще одним новшеством вертолета стали шасси ВР-17 с устройством антиобледенения.

Вертолет может использоваться как десантный (с 30 вооруженными солдатами), медико-эвакуационный (12 раненных и медицинское оборудование) и транспортный (4000 кг груза в кабине или на подвесной крюке). В штурмовом варианте вертолет вертолет оснащен шестью держателями БД3-57КРВМ на которых можно подвесить 4 контейнера Б8В20 с 20 НУР С-8, или 4 контейнераУПК-23-250 с 23-мм пушкой ГШ-23Л или легкие бомбы общим весом 50-500 кг. Для защиты вертолета в передней части устанавливается пулемет ПКТ, а так же оборудован активными и пассивными устройствами РЭБ.