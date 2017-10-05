Россия восстанавливает ядро ВВС Сербии: поставлены 6 МиГ-29

Тремя рейсами тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 ВКС России на авиабазу Батайница в Сербию поставлены 6 МиГ-29, которые наша страна передает балканскому государству для формирования нового ядра военно-воздушных сил.

Вместе с имеющимися восстановленными боеспособными самолетами данного типа в ВВС Республики Сербия планируется в ближайшее время довести их число до 10. В заключенный контракт также входит поставка большого количества запасных частей, дополнительного оборудования и вооружения, достаточных для эксплуатации самолетов на протяжении 5 лет. Это первая поставка боевых самолетов в Сербию за почти 30 лет.

Поставляемые российской стороной МиГ-29 1990-91 годов выпуска в 2010-2013 годах были выведены из эксплуатации и находились на хранении. Модернизация этих самолетов будет проводиться в Сербии на авиаремонтном заводе «Мома Станойлович» в Батайнице при техническом содействии российских специалистов.

Глава Минобороны Сербии Александр Вулин сообщил, что впервые самолеты планируется продемонстрировать 20 октября на параде в честь годовщины освобождения Белграда. Тогда же публике будут представлены и пилоты ВВС и ПВО Сербии, которые прошли дополнительное обучение в России.

Добавим, что Сербия является единственной страной в Европе, применявшей МиГ-29 для отражения массированных авианалетов ВВС США и стран НАТО в 1999 году. Тогда в ходе тяжелых воздушных боев в условиях многократного превосходства противника страна потеряла большую часть потенциала своих ВВС, но сохранила их боеспособность.