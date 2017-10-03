В Самаре запустили автоматизированное производство разработанной местными учеными металлорезины

Мы уже писали о разработанном учеными Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева материале МР для производства демпферов новых российских дизельных локомотивов с высокооборотными двигателями. Как сообщают местные СМИ, в ОНИЛ-1 (отраслевой лаборатории вуза) запущено серийное производство этого материала.

Освоение серийного производства виброизолирующих устройств из металлорезины (МР) началось в июне 2017 года по заказу российского производителя тепловозов «Синара-Транспортные Машины». Новый материал превосходит известные в России и за рубежом аналоги. МР спокойно выдерживает температуры до 400 градусов Цельсия, а также имеет высокие ресурсные показатели, поскольку процессы разрушения в изделиях из этого материала развиваются сравнительно медленно. Еще одной интересной особенностью металлического аналога резины является то, что при разрушении прессованных нитей спирали внутри виброизолятора его демпфирующие свойства усиливаются. Например, гарантия качества на виброизоляторы из МР для локомотивов дается на 25 лет, а для космической техники – на 15 лет.

Для обеспечения большого заказа в серийное производство активно внедряются элементы автоматизации, в ближайшей перспективе ручной труд будет сведен к минимуму. Уже сейчас действует опытная установка автоматизированного формирования предзаготовок, но параллельно ведутся работы по ее усовершенствованию. В ближайших планах сделать производство корпусных деталей виброизоляторов более технологичным, в частности, для их изготовления будет применяться литье. Сейчас же детали вырезается из куска металла, а излишки в виде металлической стружки отправляются в отход. Литье более экономично, оно позволит получать детали максимально приближенные к конечной форме.