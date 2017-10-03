Прием заявок на конкурс Национальной премии ПРИОРИТЕТ-2017 продлен до 31 октября

Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017», информационным партнером которой является наш медиаресурс "Техносфера.Россия", сообщает о продлении приема заявок на участие в конкурсе.

Как подчеркивают в Оргкомитете, это решение принято по многочисленным просьбам участников премии, не успевающих подготовить качественную заявку и оплатить регистрационный взнос. Еще одна важная причина – Торжественная церемония награждения победителей и номинантов премии пройдет в Москве немного позже, чем обычно – 17 ноября 2017 года. Она состоится в Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 6).

Таким образом, последним днем подачи заявок на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2017» во всех номинациях и категориях станет 31 октября текущего года. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

По словам Председателя Оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» Виталия Расницына, все новые и новые заявки приходят в Оргкомитет ежедневно, включая выходные и праздничные дни: «Многие компании подают несколько заявок на целый ряд своих флагманских продуктов или на участие в разных номинациях и категориях премии, что увеличивает их шансы на победу. Иногда уже поданные заявки компании дополняют и уточняют, чтобы сделать их весомее и подробнее. Заявок на участие в этом году много, поэтому в оставшиеся дни Экспертный совет премии, который продолжает работу по обработке поступивших заявок и определению номинантов, будет объявлять новых номинантов поэтапно, вплоть до последнего дня приема», – отметил Виталий Расницын.

Выявление Экспертным советом победителей среди номинантов начнется с 1 ноября 2017 года. Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» состоится 17 ноября 2017 года. Церемония пройдет в Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 6).

О премии: Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и ФАС России. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения.

Ожидается, что в 2017 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2017» примет участие больше 450 компаний. Проведение в прошлом году премии в области импортозамещения «Приоритет-2016» собрало 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.