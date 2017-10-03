Российский ударно-разведывательный беспилотник Орион испытывают в Сирии

Отечественный военный беспилотный летательный аппарат «Орион» находится на испытаниях в небе Сирии. Машина впервые совершает полеты в боевых условиях, доходящие по продолжительности до 24 часов. БПЛА предназначен для работы в группе себе подобных 4-6 беспилотников и наземной станции управления.

«Орион» поднимается на высоту до 7500 метров и при необходимости разгоняется до 200 км/ч. Впрочем, скорость для такого типа БПЛА не является главным показателем – военным нужен комплекс, который часами проводит разведку, корректирует работу артиллерии и авиации, а также при необходимости наносит точечный удар по находящейся в тылу врага компактной уязвимой цели (нагрузка, которую могут нести «Орион» достигает 50 кг, правда в этом случае сильно сокращается радиус применения БПЛА).