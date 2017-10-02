Российская операционная система реального времени JetOS заменит западные на самолетах МС-21 и Суперджет

Минпромторг России поддерживает ведущуюся в нашей стране с 2016 года разработку отечественной операционной системы реального времени (ОСРВ) с рабочим названием JetOS. Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) планирует использовать ее на новейших пассажирских самолетах МС-21 и серийных «Суперджетах».

Использование специализированных операционных систем зарубежного происхождения, таких как VxWorks 653, PikeOS, MACS2, LynxOS-178, на самолетах, которые используют в России, это не только технологическая зависимость, но и реальная угроза национальной безопасности нашей страны. После обострения отношений между РФ и рядом стран Запада российские разработки наконец-то оказались в центре внимания отраслевых ведомств и стали ускоренно развиваться. Так первые версии JetOS уже обкатывают на платформах отечественных разработчиков. Государственную сертификацию новой российской ОСРВ планируют пройти до конца 2019 года.

Главное отличие данного проекта от аналогов в наземной сфере – повышенные требования к качеству работы. Также требуется написать не только саму ОС, но и программное обеспечение для многочисленных периферийных устройств.

Как говорят специалисты, ключевыми характеристиками современных ОСРВ для гражданской авиации являются: соответствие актуальной версии стандарта ARINC 653 (регламентирует временное и пространственное разделение ресурсов авиационной ЭВМ в соответствии с принципами интегрированной модульной авионики), сертифицируемость по DO-178C (для применения в гражданской авионике), поддержка работы на многоядерных процессорах и возможность портирования между различными аппаратными платформами.

На фото: кабина российского пассажирского самолета МС-21