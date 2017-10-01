4 новых научных разработки из Томска получили более 300 миллионов рублей господдержки

На конкурсе Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в число победителей вошли 4 разработки Томского политеха. В 2017-2019 годах на них выделяют более 300 миллионов. Что это за проекты?

«Разработка прецизионного высоковольтного источника питания и технологии его производства для физических материаловедческих приборов нового поколения» под руководством Алексея Горюнова, заведующего кафедрой электроники и автоматики физических установок Томского политехнического университета. Индустриальным партнером данного проекта является томская компания «ЭлеСи», работающая в области энергетики и IT-технологий. Проектируемый источник питания востребован для создания приборов неразрушающего контроля, томографов и различной рентгеновской техники. От существующих аналогов источник питания будет отличаться обеспечением высокого качества характеристик генерируемого напряжения, динамическим диапазоном и возможностью интеграции в системы физических приборов разного типа. Ключевой особенностью проекта является создание импортозамещающей технологии производства таких источников питания на базе компании «ЭлеСи».

Второй проект - «Разработка технологии интеллектуального производства ответственных пространственно-сложных фасонных деталей» вместе с индустриальным партнером — Томским электромеханическим заводом — под руководством директора Института неразрушающего контроля ТПУ и заведующего кафедрой точного приборостроения Валерия Борикова.

Коллектив под руководством доцента кафедры экспериментальной физики Сергея Твердохлебова будет разрабатывать «остеостимулирующие имплантаты на основе гибридных технологий модифицирования их поверхности и компьютерного моделирования выхода лекарственных препаратов для персонализированной медицины при политравме и онкологии». Промышленный партнер по этому проекту — производственная компания «Остеомед-М» (Рыбинск).

Четвертый томский проект, получающий господдержку в рамках данной программы - «Интеллектуальный инерциальный модуль на основе микроэлектромеханических датчиков с функциями гироскопа, акселерометра и магнитометра для систем ориентации и навигации транспортных средств с автоматизированным управлением» вместе с томским «Научно-исследовательским институтом полупроводниковых приборов» создаст научная группа под руководством доцента кафедры точного приборостроения Тамары Нестеренко.

Отметим, что все указанные проекты являются востребованными и наличие промышленных партнеров говорит о конечной цели разработки — внедрении ее в России в ближайшее время.

На фото: на территории Томского политехнического университета, 2017 год