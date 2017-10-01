Второй дивизион российских С-400 в Сирии сменил на позиции советские С-200ВЭ

Европейские специализированные СМИ распространили информацию о размещении второго дивизиона пусковых установок российских ЗРК дальнего радиуса действия С-400 на территории Сирии (провинция Хама, 13 км к северо-западу от города Масьяф), с подтверждением данных спутниковыми снимками французского происхождения.

В этом районе размещены боевые позиции старых дальнобойных комплексов ПВО — С200ВЭ, поставленных Сирии еще в годы СССР, которыми сирийцы прикрывали пусковые установки современных противокорабельных ракет «Бастион» сирийской армии. Также иностранными источниками (с подтверждением в российских) приводятся данные о нахождении в данном районе на боевом дежурстве ЗРПК «Паницрь-С», которые уже открыли свой боевой счет, сбивая американские и израильские беспилотники (см. материал «Техносферы» - http://tehnoomsk.ru/node/2819 ).

Развертывание второго дивизиона С-400 в Сирии в данном районе позволяет усилить слабую противовоздушную оборону местной ПВО и закрыть «проблемные зоны» из-за специфики горного рельефа местности для ранее размещенных С-400 на первой российской базе в Хмеймиме.

Также стоит добавить, что благодаря размещению и использованию в начале 1980-х годов советских ЗРК дальнего действия С-200 в Сирии тогда удалось серьезно снизить агрессивные действия военных США и Израиля против этого государства. В частности, одним из сдерживающих факторов стало уничтожение в 1983 году на дистанции более 180 км самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye (в США и Израиле эту информацию упорно отрицают), а также 3 израильских БПЛА MQM-74.