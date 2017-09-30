Российские военные демонстрируют СВЧ-оружие на базе новой МДР Листва

Спецподразделения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) осваивают поступившие на вооружение передовые машины дистанционного разминирования (МДР) «Листва» на шасси бронеавтомобиля КамАЗ «Выстрел». МДР оснащена комплексом обнаружения и дистанционного уничтожения мин при помощи сверхвысокочастотного излучения (СВЧ-оружие).

Данная система успешно прошла все испытания и способна обнаружить на дистанции до 100 метров в секторе 30 градусов мины и фугасы как на дороге, так и вдоль ее обочин. Как рассказали российские военные, ранее «Листва» обнаружила и ликвидировала в ходе учений все заложенные взрывные устройства на расстоянии около 70 метров. Машина с новым типом оружия входит в группу сопровождения российского мобильного комплекса «Ярс», оснащенного маневрирующими ядерными боевыми частями и комплексом преодоления ПРО США и других зарубежных стран. Использование таких систем в охранении мобильных пусковых российских ядерных ракет позволяет повысить безопасность районов, где они базируются, в случае действий диверсионных групп противника.



