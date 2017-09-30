Спущено на воду первое российское скоростное судно нового поколения Валдай-45Р (ВИДЕО)

В Нижегородской области в торжественной обстановке состоялся спуск на воду первого в серии нового скоростного судна на подводных крыльях (СПК) «Валдай-45Р». «Техносфера» уже писала об этом перспективном транспортном средстве и планах по его выпуску (см. http://tehnoomsk.ru/node/2633 ).

Судно спроектировано и построено в Центральном конструкторском бюро имени Алексеева, том самом, что создало знаменитые экранопланы «КМ», «Орленок» и сегодня работает над новыми машинами разных типов и конструкций. «Валдай-45Р» - первый за 30 лет из новых скоростных судов выходит на речные маршруты нашей страны.

В следующем году СПК можно будет увидеть уже на регулярных рейсах. Со скоростью до 60 км/ч оно будет перевозить 45 пассажиров на расстояние до 400 км.

Вслед за первым судном на предприятии заложили второе (однотипное с ним) и сообщили о начале работы над третьим СКП серии.