В России начата модернизация 540 БМП-2 и БМД-2

Заказ будут выполнять в новом цехе модернизации легкобронированной техники площадью 5000 квадратных метров, открытом в Туле на заводе «Щегловский вал». Согласно условиям контракта, боевые машины для Российской армии будут глубоко модернизированы в 2018-2025 годах.

Новый производственный проект российского ВПК — это 150 новых рабочих мест. На боевые машины поставят комплекс «Бережок», противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» и другое вооружение, оснастят их новыми системами управления вооружением для возможности ведения боевых действий в любое время суток и погоду. К проекту подключится Кущевский завод в Краснодарском крае, где будут заниматься обновлением ходовой части боевых машин.

Добавим, что новый цех в Туле рассчитан на переоборудование до 15 БМП/БМД в месяц, поэтому в перспективе здесь будут выполняться и экспортные заказы на модернизацию выпущенных в 1980-1990-х годах боевых машин.