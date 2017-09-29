Первое российское промышленное производство уникального сырья разворачивается в Омске

Выпуск ценного высокоструктурированного углеродного сырья, применяемого в металлургической, атомной, химической и космической промышленности — игольчатого кокса, начнется на Омском нефтезаводе в течение ближайших 2 лет. Дорогостоящее уникальное оборудование для этого уже прибыло водным путем из Волгодонска в Омск.

На один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Омский НПЗ — водным путем доставлены коксовые камеры – основное крупногабаритное оборудование, которое в ходе реконструкции будет установлено на действующей установке замедленного коксования (УЗК) в 2018 году. Модернизация позволит повысить эффективность и экологические параметры, а также создать технологические возможности для производства игольчатого кокса.

Новые коксовые камеры, изготовленные из биметаллической стали, будут дооснащены шиберной системой открытия-закрытия люков коксовой камеры. Для производства игольчатого кокса планируется смонтировать дополнительный резервуарный парк и колонну подготовки вторичного сырья. После реконструкции УЗК сможет выпускать почти 39000 тонн сырого игольчатого кокса в год, сохраняя производство востребованного металлургией анодного кокса.

Благодаря своим качествам игольчатый кокс используется для изготовления электродов с низким электрическим сопротивлением и коэффициентом термического расширения. Он применяется в металлургической, а также атомной, химической и космической промышленности. Ранее выпуск таких электродов был возможен только из импортируемого сырья.

Добавим, что первую опытную партию игольчатого кокса Омский НПЗ получил в 2015 году, до этого в России он не производился.