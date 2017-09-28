Российские военные получили передовой отечественный комплекс формирования электронных топографических карт

Вооруженные силы России официально начали использование нового отечественного программно-аппаратного комплекса создания и обновления цифровой информации о местности (ПАК СО ЦИМ). Он целиком построен на отечественном программном обеспечении и создан в ЦНИИ ЭИСУ (Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления).

Запущенная в 2016 году система (см. http://tehnoomsk.ru/node/2725 ) по сути начала использоваться в полнофункциональном режиме.

Как сообщают разработчики, новинка формирует электронные топографические карты любого района земного шара по данным аэро- и космической съемки. Комплекс полностью соответствует современным требованиям информационной безопасности и является составной частью перспективной единой автоматизированной системы обеспечения геопространственной информацией.

Особо стоит отметить то, что заказанную военными систему можно использовать для гражданских нужд: географических исследований, геодезического сопровождения, в ситуационных центрах регионов.

ПАК СО ЦИМ создает и с заданной периодичностью обновляет цифровые ортофотопланы любого масштаба и цифровые матрицы рельефа местности, распознает изображения объектов, определяя их количественные и качественные характеристики с помощью автоматизированного стереоскопического дешифрирования, хранит геопространственные данные в текстовом и табличном виде.