Российское предприятие выпустило 1 000 000 км оптоволокна за 2 года

Как сообщили представители отечественной компании «Оптиковолоконные Системы», построенный в 2015 году завод в Саранске за 2 года работы вышел на промышленный объем производства более 100 тысяч километров оптоволокна в месяц. Предприятие произвело уже в общей сложности более 1 миллиона километров серийной продукции — оптического волокна и кабеля с его использованием.

Сейчас завод загружен на 50% своих возможностей и обеспечивает ровно четверть всех потребностей нашей страны в данном виде продукции. Остальное — отправляется на экспорт (среди покупателей — компании из Великобритании, Австрии, Китая, Белоруссии, Чехии и Польши). Сейчас мировой рынок оптоволокна растет, и наши производители, выпускающие продукцию высокого качества (стандарты МСЭ-Т G652D, IEC 60793–2–50, ГОСТ Р ИСО 9001–2015 (ISO 9001:2015)), настроены на наращивание объемов и дальнейшую экспансию за пределы России.

На фото: завод в Саранске, выпускающий российское оптоволокно