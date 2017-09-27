12 пожарных танков из Омска поступили в Российскую армию

Омский танковый завод («Омсктрансмаш», входит в «УВЗ») сообщил о выполнении первого контракта на поставку Российской армии 12 специальных пожарных машин – СПМ на базе основных боевых танков Т-72 и Т-80.

Главное преимущество этого вида спецтехники при тушении пожаров – возможность использования ее непосредственно в наиболее опасных местах (тушение складов боеприпасов, очаг техногенной катастрофы). СПМ хорошо бронирован, обладает высокой проходимостью и несет в своем резервуаре до 25 кубометров воды или специального средства для пожаротушения. Установленное оборудование позволяет тушить огонь на расстоянии до 100 метров. Омский «пожарный танк» имеет массу около 60 тонн.

Первую партию своих СПМ Омсктрансмаш собирал в рамках государственного заказа на 2016-2017 годы. Машины уже несут службу в частях Российской армии.