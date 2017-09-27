Тестовый полет отечественного электрического летающего мотоцикла (ВИДЕО)

Оригинальный российский летательный аппарат вертикального взлета и посадки выполнил показательный полет внутри помещения перед группой руководителей и специалистов госконцерна «Ростехнологии». Машина названа авторами «летающим мотоциклом».

На распространенном Ростехом видео можно убедиться в устойчивости и управляемости конструкции аппарата. Также в конце ролика показан вариант корпуса «летающего мотоцикла» (полет выполнялся по сути на открытом каркасе). Создатели проекта пока не сообщили подробные технические характеристики необычной машины, но в ряде отечественных СМИ уже опубликованы сведения о планах конструкторов довести в течение ближайших 5 лет данный вид транспортных средств до серийного производства в России.

Стоит добавить, что это уже второй активно разрабатываемый в нашей стране проект такого вида транспорта, и есть все основания полагать дальнейший рост интереса к таким разработкам среди российских конструкторов.