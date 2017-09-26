Омский радиозавод представил передовую систему защищенной связи «МИР»

Как сообщила пресс-служба Министерства промышленности Омской области, на Международной научно-практической конференции «СПЕЦ – подвижная радиосвязь» была представлена передовая разработка отечественного предприятия ВПК – система защищенной подвижной связи «МИР».

На конференции, прошедшей в Москве, прозвучал доклад Ивана Афонина, заместителя генерального директора по системным исследованиям и разработкам Радиозавода имени Попова. В своем выступлении он рассказал о разработке омского предприятия. Она позволяет обеспечить связью в условиях плотной городской застройки в радиусе более 40 км.

По данным российских специализированных СМИ, система «МИР» обеспечивает защиту от угрозы взлома телекоммуникаций, гарантированную зону обслуживания базовой станции и автоматический роуминг между «базами» со стабильной синхронизацией аппаратуры. В разработке нет «проблемного места» современных коммуникационных систем – необходимости подключения к Интернету для обновления и поддержки программного обеспечения (это снижает риск несанкционированного воздействия извне).