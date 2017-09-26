Одна неделя до окончания приема заявок на участие в Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2017»!

Национальная Премия в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017», информационным партнером которой является медиаресурс «Техносфера. Россия», идет к финишу. До окончания приема заявок на участие в конкурсе премии осталось всего 1 неделя.

Оргкомитет Премии «ПРИОРИТЕТ-2017» напоминает, что последним днем подачи заявок на участие в Национальной Премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» станет 30 сентября 2017 года. Время окончания приема заявок – полночь 00:00 1 октября текущего года. До этого времени Оргкомитет и Экспертный совет Премии будут работать в усиленном режиме, чтобы рассмотреть все без исключения поступившие заявки. Рассмотрение Экспертным советом заявок на участие продлится вплоть до последнего дня – воскресенья 1 октября 2017 года. В последнюю неделю приема заявок рабочий день всех служб Премии «ПРИОРИТЕТ-2017» будет продлен до 22:00, а в субботу 30 сентября заявки будут приниматься вплоть до полуночи.

Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2017» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в Премии «ПРИОРИТЕТ-2017» достаточно заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate.

По словам Председателя Оргкомитета Национальной Премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2017» Виталия Расницына, сейчас в работе Оргкомитета и Экспертного Совета наступил решающий момент: «Работы у организаторов и экспертов сейчас очень много – по сравнению с прошлым годом увеличился объем и уровень представленных материалов. Определение победителей во всех номинациях Премии стартует с начала октября, когда Экспертный Совет закончит анализ представленных заявок. Экспертиза и окончательное определение номинантов премии из числа тех, кто прислал свои заявки и материалы в течение третьего периода приема будет проходить параллельно. Объявлять новых номинантов Оргкомитет планирует поэтапно, по мере рассмотрения конкурсных материалов».

Напомним, что поступившие заявки сначала проходят через квалификационный отбор Оргкомитета Премии, который принимает решение о допуске к конкурсному отбору. Конкурсный отбор проходит в два этапа: на первом Экспертный Совет определяет Номинантов на основе рассмотрения допущенных к конкурсу заявок, на втором – выявляет Лауреатов (победителей) на основе дополнительной сравнительной экспертизы заявок Номинантов.

-----------

Премия «ПРИОРИТЕТ» - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, «Деловая Россия» и ФАС России.

«ПРИОРИТЕТ» - это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2017 году в премии «ПРИОРИТЕТ-2017» примет участие больше 450 компаний. Проведение в прошлом году премии в области импортозамещения «Приоритет-2016» собрало 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.