Предприятие из Краснодара представило первый отечественный кассовый аппарат самообслуживания

Входящий в структуру государственного холдинга «Росэлектроника» и концерна "Созвездие" Краснодарский приборный завод «Каскад» разработал и предлагает отечественным торговым сетям первый современный российский КСО (кассовый аппарат самообслуживания). Роботизированная касса на 30% дешевле иностранных образцов, ее программное обеспечение создано в России и защищено от внешних уязвимостей.

Среди других озвученных подробностей: каждая касса взаимодействует с информационной базой торгового комплекса/магазина по проводной/беспроводной локальной сети, биоптический сканер считывает все возможные виды кодов и поддерживает проверку акцизной марки алкогольной продукции. КСО отличает повышенная точность весовой платформы с диапазоном измерения от 45 граммов до 90 килограммов с погрешностью до 10 граммов.

Аппарат автономно работает с наличными и безналичными средствами покупателя. В ближайшее время появятся версии с автоматизированной упаковкой и возможностью бесконтактной оплаты товаров с помощью смартфона.

Разработчики ведут переговоры с потенциальными покупателями, рассчитывая с 2018 года начать продажи уже серийных русских КСО. По их данным на отечественный рынок можно продать более 4000 таких устройств только на первом этапе развития проекта.