Российский складской робот готовится к запуску в серию в 2018 году

Первый отечественный робот для обслуживания складов, разработанный в нашей стране компанией «Ронави Роботикс», в течение года планируют запустить в производство его создатели. Робот представляет собой автономно работающую «умную» платформу грузоподъемностью до 1500 килограммов.

Программное обеспечение, написанное разработчиками первого российского складского робота, контролирует сразу несколько таких машин, регулируя их движение и отдавая заказ на доставку тому, кто ближе всего к нужной коробке. Все это делается автоматически, — оператору склада не нужно знать, где именно на складе товар, какому роботу отдать команду, какой дорогой везти груз.

Такой робот может работать на любом складе — нужно лишь наклеить на стеллажах метки с QR-кодом. Габариты российской разработки — около 1 х 0,5 метра. Колеса робота устроены так, что ему не нужно пространство для разворота: он может ехать боком. В отличие от людей-работников, для которых необходимо по нормам безопасности делать 2,5-метровые проходы между стеллажами, машине достаточно 1 метра — это огромная экономия места при сохранении действующих зданий складов. Также роботу не нужно освещение и комфортная температура.

Эксперты уже отмечают превосходство российской разработки над зарубежными аналогами по 2 важным характеристикам — грузоподъемность и большое время работы между подзарядками.