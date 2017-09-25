140-й серийный «Сухой Суперджет» выполнил первый полет

В небо поднялся очередной пассажирский региональный самолет «Сухой Суперджет 100», это 140-я по счету машина собранная на заводе в Комсомольске-на-Амуре в производственной кооперации с другими российскими предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

На этом фоне ведутся переговоры с крупнейшим зарубежным эксплуатантом наших самолетов этого типа — авиакомпанией Interjet из Мексики. Сейчас у мексиканских авиаторов в парке уже 22 «суперджета», ожидается что их количество достигнет 30 уже в следующем году. Возможно, что Interjet приобретет дополнительно еще до 10 российских самолетов из Комсомольска-на-Амуре в течение ближайшего года.