Про еще один новый 8-ядерный российский процессор - Эльбрус-8СВ

Вслед за 8-ядерным процессором Эльбрусом-8С образца 2016 года появился 8-ядерный Эльбрус-8СВ (Эльбрус-8С2 или 1891ВМ12Я) образца 2017 года. Он также выполнен по 28-нм технологии, но имеет ряд интересных отличий.

В частности, теперь имеется встроенный 4-канальный контроллер памяти с поддержкой DDR4-2400 ECC и немного подросла тактовая частота – до 1,5 ГГц на ядро.

Свежий российский процессор имеет 128-битную разрядность всех 6 векторных устройств обработки чисел с плавающей точкой в ядре. Это позволило увеличить темп обработки до 24 операций за такт с двойной точностью и до 48 операций за такт с одинарной.

Приводятся данные, что создателями нового «железа» из российской компании МЦСТ было принято решение отказаться от кластерной системы ядра. У всех предыдущих микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» ядро физически представляет из себя два кластера A и B. Каждый кластер имеет свою копию регистрового файла и кэша 1 уровня, данные в которых совпадали. Теперь физически присутствует только один блок регистрового файла и один блок кэша 1 уровня на ядро. Кэш 1 уровня тегов и данных был разработан с применением ячеек, спроектированных инженерами МЦСТ (full-custom design), что позволило уменьшить суммарное время задержек. Спроектированный вновь кэш тегов и данных может работать на частотах до 2-2,5 ГГц. Это задел на будущее, который будет использован в проектировании перспективного 16-ядерного русского процессора следующего поколения.