Спущен на воду второй атомный ледокол проекта 22220 (ВИДЕО)

Российский атомный ледокол «Сибирь», заложенный в 2015 году на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге для госпредприятия «Атомфлот», спущен на воду. На достройку второго в серии ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) отводится не более 3 лет.

Отечественный атомный флот получит в 2019-2021 годах 3 новейших и самых мощных в мире атомных ледокола нового поколения — 173-метровые «Арктика», «Сибирь « и «Урал» станут его основой до ввода в строй еще более крупных кораблей (ОКР «Лидер» - ЛК-110Я, разработка их уже ведется).

Ледоколы проекта 22220 оборудованы двухреакторной атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 мощностью на валах 60 МВт разработки ОАО «ОКБМ Африкантов». Длина кораблей этого проекта составляет 173 метра, ширина - 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 метра, минимальная рабочая осадка - 8,55 метра. Водоизмещение - 33540 тонн.

Источник видео: periskopspb