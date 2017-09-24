Газпром начал использовать беспилотники для доставки грузов на Севере

37-килограммовый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) компании «Газпром нефть» впервые доставил 4,5 кг груза из Ноябрьска на площадку одного из месторождений в 40 километрах от таежного города. Полет в автоматическом режиме занял около 40 минут и стоил во много раз дешевле в сравнении с использованием пилотируемых воздушных судов.

Полученный положительный опыт на небольшом БПЛА будет внедрен в практику предприятия в отдаленных районах Севера. При этом беспилотники уже используются компанией для мониторинга объектов своих трубопроводных систем вдали от цивилизации. Теперь настало время грузоперевозок — специалисты «Газпром нефти» говорят о планах перевозки на БПЛА более крупных грузов — до 200 кг. Это значительно выгоднее, чем использовать в таких ситуациях традиционные вертолеты или самолеты.