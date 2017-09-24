В Норильск пришел высокоскоростной интернет по новой российской ВОЛС

Важная российская телекоммуникационная стройка завершилась — 1200-километровая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) соединила Норильск с остальными городами нашей страны. Строительство велось в условиях вечной мерзлоты по маршруту Тарко-Сале — Ванкор — Игарка — Снежногорск — Норильск с подводным переходом через Енисей.

Сооружение удаленной мощной современной линии связи стало возможным в рамках финансирования проекта со стороны компании «Норникель» (около 2,5 млрд рублей). Теперь северный город со 180-тысячным населением получил доступ к скоростному интернету, а население скоро сможет увидеть снижение цен и рост качества передачи данных. Ранее в Норильске действовали только 3G/4G-сеть и спутниковые каналы доступа в Интернет.