УАЗ показал свой первый городской микроавтобус (ФОТО)

Опубликованы первые фото нового 14-местного микроавтобуса Ульяновского автозавода, построенного на свежем шасси УАЗ ПРОФИ. Автомобиль не является заменой «буханки» 4х4, как уже начали утверждать разные онлайн-комментаторы, а представляет новую линию машин.

Машина рассчитана на дороги с нормальным асфальтовым покрытием (невысокий дорожный просвет), ее конструкция кузова — каркасно-панельная (проще и дешевле, чем у цельнометаллических машин).

Первый экземпляр микроавтобуса оборудован в вариант небольшого школьного автобуса. Он представлен в двух вариантах исполнения 4×2 и 4×4. Школьный автобус соответствует всем требованиям, предъявляемым к автобусам для перевозки детей в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Начало поставок данной модели планируется в 2018 году.

Также на базе УАЗ ПРОФИ разработан новый автомобиль «скорой помощи». Особенностью этой модификации является применение модульного блока, который позволяет обеспечить оптимальную эргономику салона для медиков.





