Российские военные взялись за 4-ю версию операционной системы реального времени

Минобороны России заказывает разработку нового поколения операционной системы (ОС) - «Багет 4.0». Речь идет не о «переписывании Linux» или другом виде «распила», как говорят далекие от ИТ-сферы люди, а о специализированной ОС с поддержкой современных российских многоядерных процессоров 1890ВМ6Я, 1890ВМ7Я, 1890ВМ8Я, 1890ВМ9Я и 1890ВМ108 отечественной архитектуры «Комдив» (MIPS-совместимая).

Военное назначение разработки формирует более сложные требования к системе, чем к ОС массового сектора (Windows, Linux). Новая российская «операционка» призвана очень оперативно реагировать не на действия пользователя, а на внешние события. Ее главная сфера применения — приборы, работающие в том числе в автоматическом режиме. Поэтому в списке требований - встроенные средства контроля/восстановления после сбоев, а требуемое время реакции на различные процессы - от 1,5 до 200 микросекунд.

В ОС «Багет 4.0» будут реализованы средства раздельной загрузки пользовательских программ. Она должна иметь повышенную надежность функционирования, обеспечивать разбиение специального ПО на несколько слабо взаимодействующих процессов. Все процессы, кроме главного системного должны работать в пользовательском режиме процессора и использовать виртуальную адресацию, что исключит доступ одних процессов к памяти других. Максимальный объем оперативной памяти, поддерживаемый новой ОС, должен составить не менее 16 ГБ. Военная «ось» должна обеспечить разработчикам специализированного ПО средства, позволяющие контролировать время выполнения прикладных и системных процессов.

Также в рамках данного проекта российские военные заказывают разработку общесистемных средств для представления графической информации и набор инструментальных средств: создать компилятор с языков «Си» и «Си++», отладчик для ОС, графическую библиотеку, графический сервер, библиотеку интерфейсных компонентов, программу просмотра и обработки протокола событий, файловый сервер, компилятор высокоуровневого описания, библиотеку базы данных.

Упомянуто в документации и создание новой геоинформационной системы и ряда приложений под еще одну «обычную» ОС Astra Linux Special Edition (она уже существует и используется).

Добавим, что под названием «Багет» в нашей стране уже существуют 3 поколения операционных систем специального назначения. Например, та, что под номером 2, разработана в 1998-2002 годах, а третья — в 2004-2008 годах. «4-я версия» должна быть создана до ноября 2019 года.

На фото: Российский компьютер «Восход» на процессоре 1890ВМ8Я, спроектированный в ФГУ ФНЦ «НИИСИ РАН» на архитектуре КОМДИВ64. Одной из особенностей этой архитектуры является возможность объединения процессоров в кластеры с суммарным числом ядер больше тысячи штук, доводя тем самым вычислительный потенциал машин до уровня суперкомпьютеров.