Легкий реактивный учебно-тренировочный СР-10 будут производить в Смоленске

В руководстве одного из российских предприятий, задействованных в производстве авиационных компонентов, подтвердили информацию о готовящемся запуске в серию новейшего российского легкого учебно-тренировочного самолета (УТС) СР-10 на мощностях Смоленского авиазавода.

«Техносфера» оказывает информационную поддержку этой перспективной реактивной машине, впервые созданной по инициативе группы частных лиц, и продолжает следить за развитием проекта. Имеются данные о запланированной сборке первых 20 машин, которые будут оснащены российской версией двигателя АИ-25, использующегося на L-39. При этом также ведется разработка нового двигателя для СР-10 (известно о двух вариантах развития темы — возрождение АЛ-55 и использование новейшего СМ-100).

Первый ожидаемый заказ со стороны российского Минобороны РФ на СР-10 — до 50 машин данного типа.

Добавим, что СР-10 - учебно-тренировочный реактивный самолет с крылом обратной стреловидности, который планируется использовать на начальных курсах летных училищ. Масса машины составляет чуть более трех тонн, максимальная скорость - 800 км/ч. Нетрадиционная компоновка крыла и специальные "наплывы" на корпусе позволяют СР-10 избежать сваливания в штопор. При этом самолет может выполнять практически все фигуры высшего пилотажа, кроме тех, которые требуют сверхманевренности, и может взлетать как с бетонных, так и с грунтовых полос.

Первый опытный СР-10 активно летает — машину показывали на МАКС-2017, где она вызвала большой интерес зрителей и специалистов.