В России появилось первое пассажирское судно из композитных материалов

Новый отечественный пассажирский катамаран построен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Его особенностью является корпус полностью созданный из монолитного углепластика по новой российской технологии. Ранее на этом же предприятии был построен первый тральщик для ВМФ России с самым большим в мире корпусом из аналогичного композита – корабль проекта 12700 (флот заказал 4 однотипных тральщика).

Пассажирский «Грифон» проекта 23290, судя по всему, сохранил наработанные на военном корабле преимущества, включая низкий уровень шума и хорошую мореходность. Катамаран может перевозить до 150 пассажиров со скоростью около 30 узлов (около 55 км/ч). При этом судостроители рассчитывают вскоре представить еще более крупную версию морского гражданского судна по передовой технологии – оно будет перевозить до 250 человек. Большим катамараном из русских композитных материалов заинтересовались представители Кубы – они могут разместить заказ на 4 судна в Санкт-Петербурге.

Непосредственно «Грифон» позиционируется как один из вариантов замены советских «Метеоров». В планах по нему – выпуск серии судов для эксплуатации вначале в Санкт-Петербурге и его окрестностях, а затем и в других российских регионах.