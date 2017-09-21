Газпром трансгаз переходит на оборудование на российских процессорах Эльбрус

С 2016 года серийный микропроцессорный модуль с двумя российскими процессорами «Эльбрус-2С+» используется в системах автоматического управления (САУ) «Квант-Р» для автоматического управления газоперекачивающими агрегатами компрессорных станций (КС) магистральных газопроводов и газотурбинными электростанциями.

После успешной эксплуатации на КС «Серпуховская» в Москве оборудование на «эльбрусах» начало свое распространение по России. Сейчас оно внедряется на объектах государственной сети газопроводов «Газпром трансгаз» в Московской, Саратовской, Волгоградской областях, в Пермском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Как сообщают разработчики, «характеристики отечественной промышленной системы по своему техническому уровню не уступают таким иностранным аналогам, как GE Intelligent Platforms, Siemens, Allen-Bradley, а по отдельным показателям – превосходят их. Уникальная архитектура процессора «Эльбрус» позволяет эффективно выполнять ресурсоёмкие вычисления при умеренном энергопотреблении; особенности её построения и собственная кодировка машинных команд исключают проведение кибернетических атак».

Добавим, что САУ «Квант-Р» создана в кооперации предприятий «МЦСТ», «Вега-ГАЗ», ФГУП «ЭЗАН». Оборудование работает под управлением одной из версий операционной системы «Эльбрус». Это действительно надежная альтернатива западным уязвимым технологиям на объектах российской газотранспортной сети.

На фото: вверху - микропроцессорный модуль с процессорами "Эльбрус-2С+" , внизу - система "Квант-Р".