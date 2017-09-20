В Томске испытывают оригинальный российский электроцикл

Электроцикл (мотоцикл с электродвигателем) разработан в 2016-2017 годах томскими молодыми инженерами из компании XTRONIK («Икстроник»). «Техносфера» уже писала о созданной ими действующей мини-зарядной станции для электротранспорта, установленной в Томске.

Как сообщили разработчики, они действительно собрали российскую машину, спроектировав оригинальные электродвигатель, раму, электронику, блок управления, аккумулятор (который по сравнению с аналогами имеет большую емкость и лучшие характеристики). Из иностранных комплектующих - передняя вилка и задний маятник с амортизатором.

На экспериментальном образце томские конструкторы не ставили задачу достичь высоких скоростей. Однако, получили неплохие характеристики для легких машин такого класса - на заряде от аккумулятора емкостью 20 ампер в час электроцикл может проехать до 100 километров, развивая скорость 60-80 км/ч.